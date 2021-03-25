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Китайська вакцина після доставки в Україну пройде лабораторний контроль, - Степанов

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська вакцина Sinovac після доставки в Україну пройде лабораторний контроль. Перша партія складе 200 тисяч доз.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Перша партія 200 тисяч доз, після того, як привезуть вони повинні пройти лабораторний контроль... Ми дуже швидко його проведемо, до 10 днів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 19 березня Степанов анонсував, що вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac (CoronaVac) повинна надійти в Україну до кінця березня. Раніше очікувалося, що перша партія прибуде до 15 березня. Він заявляв, що має надійти 700 тисяч доз цієї вакцини.

Як писало РБК-Україна, раніше була інформація про те, що вакцину CoronaVac можуть привезти в Україну до 15 березня.

Так, 23 березня представник компанії "Лекхім" Елеонора Мірошник зазначила, що китайська вакцина від коронавірусу розробки Sinovac повинна прибути в Україну 25 березня, а точний час доставки і рейс стануть відомі пізніше.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я повідомило про реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні.

Додамо, до кінця березня Мінздоров'я розраховував отримати ще одну партію вакцини Covishield з індійського заводу Serum Institute.

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Новини України КитайВакцинаМаксим Степанов
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