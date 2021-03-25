Китайська вакцина після доставки в Україну пройде лабораторний контроль, - Степанов

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська вакцина Sinovac після доставки в Україну пройде лабораторний контроль. Перша партія складе 200 тисяч доз.

"Перша партія 200 тисяч доз, після того, як привезуть вони повинні пройти лабораторний контроль... Ми дуже швидко його проведемо, до 10 днів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 19 березня Степанов анонсував, що вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac (CoronaVac) повинна надійти в Україну до кінця березня. Раніше очікувалося, що перша партія прибуде до 15 березня. Він заявляв, що має надійти 700 тисяч доз цієї вакцини.

Як писало РБК-Україна, раніше була інформація про те, що вакцину CoronaVac можуть привезти в Україну до 15 березня.

Так, 23 березня представник компанії "Лекхім" Елеонора Мірошник зазначила, що китайська вакцина від коронавірусу розробки Sinovac повинна прибути в Україну 25 березня, а точний час доставки і рейс стануть відомі пізніше.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я повідомило про реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні.

Додамо, до кінця березня Мінздоров'я розраховував отримати ще одну партію вакцини Covishield з індійського заводу Serum Institute.