Китайська компанія GAC представила найшвидшу зарядку для електромобілів

Китайський автовиробник GAC готується вивести на ринок електромобіль, у якого батарея буде заряджатися з 0 до 80% всього за вісім хвилин. Це можна порівняти зі швидкістю заправки бака звичайного авто з ДВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.

Повільна зарядка і малий запас ходу. Це саме те, що не влаштовує в сучасних електромобілях. Вирішення проблеми обіцяє китайська компанія GAC, представивши електрокар з рекордно високою швидкістю зарядки батареї.

Кращі європейські електрокари дозволяють зарядити батарею за 20-40 хвилин в залежності від потужності зарядної станції. У нового китайського електричного кросовера Aion V акумулятор заряджається набагато швидше: з 0 до 80% всього за вісім хвилин і з 30 до 80% менш ніж за п'ять хвилин.

GAC створив два варіанти швидкої зарядної станції. Більш потужна може заряджати електромобіль з потужністю близько 500 кВт. Навіть коли батарея електрокара заряджена більш ніж на 80%, батарея готова отримувати близько 481 кВт•год. Для порівняння: Porsche Taycan підтримує максимум 450 кВт•год потужності.

Розробка GAC - не просто концепт. Новий кросовер піде в серію вже у вересні цього року. Також восени в Китаї почнуть з'являтися ультрашвидкі зарядні станції. До кінця року в Піднебесній з'явиться близько сотні фірмових зарядних портів.

Представники компанії запевняють, що зарядка на такій станції при кімнатній температурі не вплине на ресурс акумулятора: для нього заявлений термін служби 1 млн кілометрів.