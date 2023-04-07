В Китае заявили, что контактируют со всеми сторонами "конфликта в Украине"

Говоря о встрече президента Франции Эммануэля Макрона с главой КНР Си Цзиньпином Мао Нин заявила, что Китай поддерживает диалог со всеми вовлеченными сторонами, "включая Украину".

Она подчеркнула, что Китай выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только тогда, когда придет время.

"Китай всегда выступает за мирное урегулирование и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира", - добавила представительница.

Напомним, вчера после встречи лидеров и франции Китая французские дипломаты сообщили, что Си Цзиньпин готов позвонить по телефону Зеленскому.

Ранее в Пекине объяснялось, что отсутствие контактов между Си Цзиньпином и Зеленским не означает, что Китай поддерживает РФ в войне.

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