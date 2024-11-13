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В Китае водитель въехал в толпу, погибли 35 человек и более 40 были ранены

Фото: в Китае в Чжухай люди покидают цветы и зажигают свечи на память о жертвах из-за наезда авто в толпу (cp24.com)
Автор: Владимир Костырин

В китайском городе Чжухай (на юге страны) мужчина за рулем автомобиля въехал в группу людей, тренировавшихся в спортивном комплексе. В результате наезда погибли 35 человек, и десятки получили серьезные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и Reuters.

Что известно о наезде автомобиля в толпу

Трагедия произошла в ночь на понедельник, и китайским властям понадобилось почти сутки, чтобы официально заявить о раскрытии происшествия.

По данным китайских правоохранительных органов, 64-летний водитель по фамилии Фан, совершивший наезд в толпу, был расстроен распределением имущества во время своего бракоразводного процесса.

В полиции рассказали, что после тарана на машине он был задержан и госпитализирован с ранениями, которые он, вероятно, нанес себе ножом в шею и другие части тела.

По последним данным от полиции, в результате наезда авто в толпу в Чжухае погибли 35 человек, и были ранены 43 человека.

Во вторник полиция установила баррикады на входе в спортивный комплекс, не пуская граждан. Однако представители общественности оставили букеты в память о жертвах трагедии на площади, примыкающей к спортивному центру.

Трагедия на фоне авиашоу в Чжухае и цензура в сети

Западные СМИ обратили внимание, что в городе Чжухай проходит ежегодная авиационная военная выставка, которая открылась во вторник, и данные о трагедии жестко цензуровались в интернете.

Так, трагедия произошла, когда на авиашоу Народно-освободительной армии Китая в Чжухае впервые демонстрировали новый реактивный истребитель-невидимку.

В частности, по запросу с названием этого города в поисковике китайского государственного правительственного агентства новостей "Синьхуа" можно увидеть материалы по данной авиавыставке, и нет упоминаний о наезде машины на людей.

Вместе с тем, в сети появились кадры, на которых можно было увидеть в этом городе десятки людей, лежавших на дорожке спортивного комплекса, очевидно в результате наезда авто.

Кроме того, в китайских соцсетях были обнародованы изображения машины, пытавшейся скрыться от полиции, но кадры были быстро подвергнуты цензуре.

Были удалены и гневные комментарии относительно официальной задержки с сообщением об инциденте, а сайт обмена сообщениями Weibo подверг цензуре хэштег с упоминанием о количестве погибших.

Не первый случай с наездом авто в толпу

Западные СМИ обращают внимание, что не было никаких признаков того, что этот автонаезд был связан с авиашоу в Чжухае. Вместе с тем, это был уже второй подобный инцидент во время авиашоу в этом городе.

Так, в 2008 году по меньшей мере 4 человека погибли и 20 получили ранения из-за наезда водителя грузовика на многолюдный школьный двор во время авиашоу. Тогда полиция сообщила, что злоумышленник стремился отомстить из-за конфликта на дороге.

Реакция властей на трагедию

Глава Китая Си Цзиньпин приказал приложить все усилия для лечения раненых и потребовал строгого наказания для водителя-виновника.

Как сообщило CCTV, Центральное правительство страны направило группу для предоставления указаний по рассмотрению дела.

Ранее сообщалось, что в 2017-м летом на севере Китая в провинции Хэбэй мужчина с ножом напал на посетителей аптеки. В результате нападения погибли 3 человека, еще 4 получили ранения.

В том же году в июле в китайской провинции Шэньчжэнь мужчина напал с тесаком для мяса на посетителей супермаркета - тогда было 2 жертвы, и почти десять человек были ранены.

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