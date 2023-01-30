В Китае разработали два новых препарата от COVID: когда начнут применять

Правительство Китая одобрило два пероральных препарата собственной разработки для использования пациентами с легкими формами COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новые лекарства уже запущены в производство, они будут применяться в ближайшее время, как только их доставят в медучреждения в достаточных количествах.
Препараты, используемые для лечения взрослых пациентов с различными штаммами COVID-19 легкой и средней степени тяжести, были разработаны компаниями Simcere Pharmaceutical Group и подразделением Shanghai Junshi Biosciences.
Китай отказался от своей строгой политики нулевой толерантности к COVID в начале декабря прошлого года после массовых протестов, разрешив людям путешествовать. На фоне этого решения вирус быстро распространился по стране, что повысило спрос на лечение COVID.
Недавно РБК-Украина сообщало, что в Китае фиксируют большое количество новых случаев инфицирования COVID-19. В результате резкого всплеска заболеваемости больницы и крематории переполнены.
Также агентство Reuters писало, что пик новой волны заболеваемости COVID-19 в Китае продлится два-три месяца и вскоре распространится на сельские районы страны.
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