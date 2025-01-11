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В Китае протесты из-за смерти подростка переросли в насилие

Китай, Суббота 11 января 2025 23:06
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В Китае протесты из-за смерти подростка переросли в насилие Фото: в Китае начались протесты из-за гибели подростка (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Китае вспыхнули протесты после того, как погиб студент. Протестующие сомневаются в официальном объяснении гибели подростка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Китае начались протесты после того, как студент под именем Данг погиб при невыясненных обстоятельствах в Пученгу.

Видеозаписи, подтверждённые CNN, показали, как десятки протестующих противостояли полиции возле профессионально-технической школы, бросая предметы и вступая в стычки с правоохранителями.

Смерть студента стала толчком для протестов, хотя местные власти утверждают, что это был несчастный случай. В то же время в противовес заявлениям полиции в социальных сетях активно распространяются обвинения в том, что власти пытаются скрыть реальные причины смерти Данга.

Что пишут СМИ

В заявлении, распространенном в минувшие выходные государственными СМИ, местные власти утверждали, что Данг "совершил словесную и физическую перепалку" со студентом первого курса по фамилии Гуо из-за того, что "мешал ему отдыхать" в его общежитии.

Той ночью служащий школы помог разрешить спор. Около 3 часов ночи другой студент из общежития Данга пошел в туалет, где он нашел деревянный табурет под балконным окном.

"Раздвижное окно было открыто, металлическая сетка снята. Данг уже упал из окна на землю", - говорится в сообщении.

Семья студента также отвергает официальное объяснение и утверждает, что с мобильного телефона Данга были удалены фотографии, что добавило еще больше скептицизма к версии о несчастном случае.

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