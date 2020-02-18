Поза Китаю зафіксовано 92 випадку передачі коронавіруса від людини до людини, - ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреес заявив, що за межами Китаю було зафіксовано 92 випадку поширення коронавіруса від людини до людини. Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, 92 випадку поширення коронавіруса від людини до людини було зафіксовано у 12 країнах.

Нагадаємо, раніше Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що ВООЗ на даний момент не володіє даними про стійку локальної передачі китайського коронавіруса від людини до людини, за винятком особливої ситуації на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії.

Додамо, що в Китаї кількість померлих від коронавіруса COVID-19 досягло 1 770 осіб. В цілому підтверджено понад 70 тис. випадків зараження новим типом вірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що ВООЗ назвала COVID-19 менш смертельним, ніж коронавіруси MERS і SARS.