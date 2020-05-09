Китай заявив про готовність допомогти КНДР у боротьбі з COVID-19 після листа Кім Чен Ина

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин написав листа Сі Цзіньпіну. За його словами, відносини між обома партіями Кореї та Китаю "лише зміцнилися, долаючи різні випробування і виклики історії".

Крім цього, Північна Корея таємно зверталися до міжнародного співтовариства з проханням допомогти збільшити ефективність тестування на наявність коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що після 20-тиденної відсутності на публіці, Кім Чен Ин взяв участь у завершенні будівництва заводу з виробництва добрив в Пхеньяні. До цього ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР міг померти після нещодавньої операції на серці, яка проходила в Китаї.

Також повідомлялося, що в Північній Кореї готують на заміну Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон на випадок екстрених обставин.