Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу

У понеділок, 17 серпня, Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу. Патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Заявку на патент подали ще в березні, але схвалили тільки зараз, оскільки вакцина повинна була пройти випробування.

Вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу. Завдання препарату - змусити організм людини виробляти антитіла, здатні розпізнавати спайк-білок коронавірусу і боротися з ним.

Дослідження на перших двох етапах показали ефективність і безпеку зразка. Тепер піде остання фаза у вигляді масового тестування. На останньому етапі тестування вакцини належить з'ясувати тривалість захисту, безпечне дозування для різних категорій людей.

Нагадаємо, минулого тижня російський президент Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

У Всесвітній організації охорони здоров'я поки не готові сказати, чи може російська вакцина використовуватися по всьому світу.

Також РБК-Україна писало, що готові зробити щеплення від коронавірусу безкоштовною, схваленою ВООЗ, вакциною менш як половина українців - 47%.