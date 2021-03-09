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Китай запустив COVID-паспорти для подорожей

Автор: Андрій Василюк

Китай запустив цифровий сертифікат щеплення від COVID-19 для своїх громадян, які планують закордонні поїздки . Таким чином країна долучилася до інших країн, які розробили подібні документи для відновлення своєї економіки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Департамент консульських справ при міністерстві закордонних справ Китаю.

У сертифікаті буде вказана інформація про щеплення від COVID-19 та результати тестів на коронавірус.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив у неділю, що метою сертифіката є досягнення взаємної перевірки країнами інформації про тестування та вакцинацію задля сприяння безпечній та упорядкованій взаємодії людей.

Наразі поки незрозуміло, з якими країнами Пекін веде перемовини щодо прийняття таких сертифікатів.

Китай ще не оголосив про пом'якшення карантинних обмежень для людей, які прибувають до Китаю та щеплені проти COVID-19. Після приїзду до країни громадяни повинні проходити обсервацію, оскільки, як заявив у лютому представник Національної комісії охорони здоров’я Китаю, не виключено, що щеплені люди все ще можуть бути заражені вірусом.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує розробити і запровадити паспорт вакцинації від коронавірусу до літа. Це може дати можливість відновити туристичні поїздки в літній сезон.

Однак Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорти вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Оскільки поки що не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.

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