Китай заборонив користуватися авто в провінції Хубей через коронавірус

Китай посилив обмеження на пересування в провінції Хубей в рамках боротьби з новим коронавірусом. Про це повідомляє ВВС Україна.

Жителям провінції сказали залишатися вдома і залишати будинки тільки в разі надзвичайної ситуації. Крім того, всьому населенню провінції заборонили використання приватними автомобілями.

Як відомо, Хубей і місто Ухань найбільш постраждали від спалаху коронавируса, який зараз забрав 1665 життів в Китаї.

Нагадаємо, через коронавирус в Китаї був введений карантин у 16 ​​містах провінції Хубей.

Додамо, що в місті Тяньцзінь, де проживають 15 млн чоловік, ввели один з механізмів воєнного стану через коронавируса. Головний госпіталь і 500 команд медиків будуть переведені під початок військових. Тяньцзінь - велике місто на Півночі Китаю в 150 кілометрах від Пекіна. У його околицях знаходиться найбільший в регіоні порт - це головна морська гавань для столиці Піднебесної.

У Китаї можуть стратити за навмисне приховування симптомів нового коронавіруса COVID-19 або спотворення інформації про стан хворого. Приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людина, яка стала джерелом інфекції і привела до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільній безпеці.