Китай уклав таємну угоду з ВООЗ щодо розслідування витоку коронавірусу, - The Sunday Times

Уряд Китаю уклав таємну угоду з ВООЗ щодо характеру розслідування Міжнародної групи вчених про походження коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19. Це стало можливим після багаторічного впливу Пекіна на функціонування організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times .

Як стверджують джерела газети, домовленості між ВООЗ і китайською владою стосувалися того, що експерти організації, які в ході розслідування походження нового коронавірусу приїжджали в січні і лютому поточного року в Китай, будуть вивчати виключно версію про його природне виникнення, не розглядаючи теорію про лабораторний витік.

За версією The Sunday Times, дана угода стала черговим прикладом прокитайської спрямованості ВООЗ.

Пекін став цілеспрямовано нарощувати свій вплив у ВООЗ з часів спалаху важкого гострого респіраторного синдрому (SARS, також відомий як атипова пневмонія), що сталася у 2002-2003 роках в Китаї.

Як вважає газета, це було викликано тим, що китайська влада залишилася сильно незадоволена жорсткою критикою на свою адресу за повільність дій при боротьбі з епідемією і неготовність надавати необхідні відомості міжнародній науковій спільноті, з якою відкрито виступала норвежка Гру Харлем Брунтланн, що обіймала на той момент посаду генерального директора ВООЗ

Видання нагадало, що тоді керівництво ВООЗ випустило рекомендацію відмовитися від поїздок в ті райони країни, де виявлено захворювання, в результаті чого, за оцінкою ряду експертів, китайська економіка недорахувалася близько 6 млрд доларів.

На цьому тлі Пекін очолив зусилля групи держав з проведення внутрішньої реформи ВООЗ, спрямованої на обмеження повноважень гендиректора організації, в тому числі в питанні рекомендацій щодо відвідувань тієї чи іншої країни.

Подібні повідомлення у ВООЗ назвали "інформаційним вкиданням".

"Головним пріоритетом ВООЗ є завершення найбільш гострої фази пандемії COVID-19. Ми надаємо допомогу країнам при розробці повної, що спирається на надійні дані відповіді на виклики, що стоять перед ними", - заявив представник організації.