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Китай виділить 2 млрд доларів країнам, які постраждали від коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 14:27
Китай виділить 2 млрд доларів країнам, які постраждали від коронавірусу
Фото: Сі Цзіньпін (flickr)

Кошти будуть виділені протягом двох років

Китай має намір виділити 2 млрд доларів допомоги країнам, які постраждали від коронавірусу. Зазначена сума буде надана протягом двох років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час відкриття 73 Генеральної асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив президент КНР Сі Цзіньпін.

За його словами, програма фінансової допомоги Китаю в першу чергу буде спрямована на країни, що розвиваються.

"З метою стимулювання міжнародного співробітництва проти COVID-19, Китай надасть 2 млрд доларів у наступні два роки для надання допомоги в боротьбі з коронавірусом і на соціально-економічний розвиток в постраждалих країнах, особливо в країнах, які розвиваються", - заявив Цзіньпін.

Він також розповів, що на території Китаю буде організований глобальний склад для забезпечення надійності поставок протиепідемічних засобів захисту для країн, які найбільше цього потребують Для вивозу цих засобів буде організовано зелений митний коридор.

Також КНР створить 30 спеціальних механізмів, які полегшать можливість надання медичної допомоги африканським країнам.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що світ бореться з найсерйознішою пандемією за 100 років. Наразі епіцентром коронавірусу є США, але, згідно з прогнозами ВООЗ, Африка теж має перспективу стати епіцентром пандемії: вірус вже зафіксовали в усіх країнах Африканського континенту.

Нагадаємо, українська громадська організація подала позов проти уряду Китаю. Заявник вимагає компенсації у зв'язку з нібито бездіяльністю КНР під час спалаху коронавірусу. Посольство Китаю в Україні заявило, що під час пандемії КНР також є постраждалою стороною.

Також РБК-Україна повідомляло, що ще один позов проти Китаю подали жителі Сполучених Штатів Америки.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КитайСи Цзиньпинь
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