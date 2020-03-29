Китай відновлює авіасполучення в провінції Хубей, яка була епіцентром COVID-19

Нагадаємо, раніше представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Мі Фенг заявив, що зростаюче число випадків зараження коронавірусом в Китаї ризикує розпалити другу хвилю пандемії коронавірусу. В країні збільшилася кількість випадків зараження COVID-19 у людей, які приїхали з-за кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість летальних випадків коронавірусу у світі сьогодні перевищила 30 тисяч. Найбільша кількість смертей зафіксовано в Італії - 10 023, Іспанії - 5 928, а також у Китаї - 3 182.

Зазначимо, у світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 досягла 663 тисячі 828 осіб станом на 29 березня.