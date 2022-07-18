Китай стверджує, що не буде "сидіти склавши руки", спостерігаючи за війною в Україні

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив в ході переговорів з угорським колегою Петером Сійярто, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю.
Ван І зазначив, що криза навколо України зробила серйозний вплив не тільки на Європу, але і на весь світ.
Він підкреслив, що Китай не належить до країн, залучених в ситуацію з Україною, проте не має наміру "сидіти склавши руки, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь".
За словами міністра, сторони конфлікту мають обговорити створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру і безпеки.
Він знову закликав сторони до переговорів.
Нагадаємо, Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої відносини з Росією.
Раніше лідери країн G7 закликали Китай натиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України.
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