Китай спростить в'їзд для іноземців, щеплених його вакцинами від COVID

Китай має намір спростити в'їзд для іноземців, які щепилися вакцинами від COVID китайського виробництва. При отриманні візи їм треба подати пакет документів, який діяв до пандемії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті офісу уповноваженого МЗС Китаю в Гонконзі.

Повідомляється, що послаблення будуть стосуватися тих, хто в'їжджає до Китаю через Гонконг. Крім того, Китай розширив список претендентів на візи з гуманітарних обставин. Зокрема, іноземні члени сімей китайських громадян можуть подати заяву на возз'єднання з сім'єю і догляд за родичами.

Послаблення стосуються лише тих, хто отримав дві дози вакцини, виробленої в Китаї, або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подання заяви, а також має сертифікат про вакцинацію. Таким людям не треба пред'являти негативний тест на COVID і заповнювати декларацію.