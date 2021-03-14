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Китай спростить в'їзд для іноземців, щеплених його вакцинами від COVID

Новость на русском → Пекін, Неділя 14 березня 2021 13:44
Китай спростить в'їзд для іноземців, щеплених його вакцинами від COVID Фото: китайська вакцина Sinovac (Andressa Anholete/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Китай має намір спростити в'їзд для іноземців, які щепилися вакцинами від COVID китайського виробництва. При отриманні візи їм треба подати пакет документів, який діяв до пандемії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті офісу уповноваженого МЗС Китаю в Гонконзі.

Повідомляється, що послаблення будуть стосуватися тих, хто в'їжджає до Китаю через Гонконг. Крім того, Китай розширив список претендентів на візи з гуманітарних обставин. Зокрема, іноземні члени сімей китайських громадян можуть подати заяву на возз'єднання з сім'єю і догляд за родичами.

Послаблення стосуються лише тих, хто отримав дві дози вакцини, виробленої в Китаї, або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подання заяви, а також має сертифікат про вакцинацію. Таким людям не треба пред'являти негативний тест на COVID і заповнювати декларацію.

Нагадаємо, цього тижня Україна схвалила вакцину китайської компанії Sinovac. Також вакцина схвалена для застосування в Туреччині, Угорщині, Сербії, Аргентині, Венесуелі та інших країнах.

Партія вакцини Sinovac прибуде до України до кінця березня 2021 року. Перші поставки будуть нараховувати 700 тисяч доз.

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