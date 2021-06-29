Китай погрожував Україні, а Кіркорова виключили зі списку загроз нацбезпеці: новини за вихідні

Китай погрожував Україні зупинкою поставок вакцин від COVID-19, Філіпа Кіркорова виключили зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України, в Європі стартували матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 26-28 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Китай погрожував Україні зупинкою постачання вакцин від COVID-19, - AP

Китай погрожував Україні за підпис у документі про порушення прав людини в Сіньцзяні. Китайці погрожували заблокувати постачання вакцин від коронавірусу в Україну, якщо Київ не відкличе свій підпис. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, Україні довелося відкликати свій підпис. В Китаї заперечили ультиматум Україні.

Секретні документи про прохід британського корабля біля окупованого Криму знайшли серед вулиці

Документи секретного міністерства оборони, що містять подробиці про HMS Defender та британських військових, були знайдені на автобусній зупинці в Кенті. В одному наборі документів обговорюється ймовірна реакція Росії на прохід корабля через українські води біля узбережжя Криму в середу.

Також у документах деталізують плани можливої ​​військової присутності Великобританії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

Кіркорова виключили зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Міністерство культури та інформаційної політики України виключає російського співака, Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Відповідне рішення було прийнято після запиту від Служби безпеки України.

У Міністерстві культури пояснюють, що відповідний запит про виключення Кіркорова з чорного списку, вони отримали від СБУ. Спецслужба попросила відкликати свій попередній лист про включення росіянина в чорний список.

На Черкащині блискавкою вбило двох осіб. Ще одна у реанімації

У Черкаській області в результаті удару блискавки загинули дві особи. Ще одна постраждала жінка перебуває в реанімації.

В селі Софіївка Черкаського району блискавка вдарила в дерево, під яким знаходилися три особи. Всі троє відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево. Від ураження блискавкою загинув 23-річний хлопець і жінка близько 55-ти років. Ще одну жінку госпіталізували.

Штам "Дельта" передається за 5-10 секунд, - епідеміолог

Новий штам коронавірусу "Дельта" передається лише за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поруч із зараженим, то є висока ймовірність захворіти на COVID-19 з ризиком важкого протікання. Про це заявила епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

Вона також зазначила, що дельта-штам буквально вислизає з-під імунної відповіді. Це означає, що вакциновані і ті, хто перехворів, все одно залишаються в групі ризику зараження, але будуть переносити його в більш легкій формі.

Ломаченко переміг у бою з японцем Накатані

27 червня в Лас-Вегасі (США) на арені Virgin Hotel відбувся матч між українським боксером Василем Ломаченком і японцем Масаесі Накатані.

На 9 раунді суддя зупинив бій. Василь Ломаченко переміг технічним нокаутом.

В Європі стартували матчі 1/8 фіналу Євро 2020

26 червня стартували перші матчі 1/8 фіналу Євро-2020. У першому поєдинку Данія легко обіграла Уельс - 4:0. Далі Італія лише в овертаймі змогла дотиснути Австрію - 2:1.

27 червня Чехія сенсаційно переграла в 1/8 фіналу Євро - 2020 Нідерланди, які посіли перше місце в групі з українцями. Чехи у другому таймі забили два сухих голи у ворота "помаранчевих" - 2:0. Також в цей день Бельгія мінімально переграла чинних чемпіонів Європи Португалію - 1:0. Збірна Італії перемогла Австрію, але зробила це тільки в екстра-таймі.

Збірна Іспанії пройшла до чвертьфіналу Євро-2020. Вони обіграли Хорватію в максимально Веселому матчі, в якому забили вісім голів на двох.

Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди

Погода в Україні принесе тепло і грозові опади в останні дні червня. Дощі будуть переміщатися по території країни, але температура очікується високою - без екстремальних значень, але буде спекотно.

Що буде з погодою в Україні в останні дні червня – читайте в матеріалі.