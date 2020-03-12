Китай повідомив про рекордно низький рівень хворих коронавірусом

Китай повідомив про новий рекордно низький рівень хворих коронавірусом, за добу заразилися 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Міністерство охорони здоров'я в четвер повідомило про ще 11 смертельних випадків, в результаті чого загальне число випадків зараження цим вірусом в Китаї досягло 80 793.

В загальній складності 14 831 пацієнт залишається на лікуванні, у той час як 62 793 одужали.

Найбільш постраждала провінція Хубей і її столиця Ухань, як і раніше, є причиною більшості випадків захворювання і смерті.

Раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань, де була зафіксована вперше спалах коронавіруса в середині грудня, закрили останні 2 з 16 тимчасових лікарень, призначених для інфікованих COVID19.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що китайські власті очікують повне припинення розповсюдження коронавіруса в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.