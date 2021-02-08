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Китай не повідомив про нові випадки зараження COVID-19 вперше майже за два місяці

Автор: Инна Собора

Китай не повідомив про нові випадки зараження COVID-19 на материковій частині країни вперше за майже два місяці. Це свідчить про те, що Китаю вдалося викорінити останню хвилю хвороби.

Про це пише Reuters.

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Загальна кількість випадків COVID-19 незначно зросла до 14 7 лютого з 12 днем раніше. Сім випадків були в Шанхаї, решта - в південно-східній провінції Гуандун.

Це стало першим випадком, коли в Китаї не було місцевих інфекцій з 16 грудня, що свідчить про те, що агресивні кроки, зроблені владою, дозволили зупинити поширення хвороби далі від основних кластерів в провінції Хебей.

Загальна кількість випадків COVID-19 в материковому Китаї становить 89 706 осіб, а число загиблих не змінилося - 4636 осіб.

РБК-Україна писало, що влада Китаю надали експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавіруса.

Нагадаємо, експерти ВООЗ приїхали в Ухань три тижні тому. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай з-за виявлення антитіл до COVID-19.

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