ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай не повідомив про нові випадки зараження COVID-19 вперше майже за два місяці

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 04:16
Китай не повідомив про нові випадки зараження COVID-19 вперше майже за два місяці Фото: тест на коронавірус (Amilcar Orfali/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Китай не повідомив про нові випадки зараження COVID-19 на материковій частині країни вперше за майже два місяці. Це свідчить про те, що Китаю вдалося викорінити останню хвилю хвороби.

Про це пише Reuters.

Загальна кількість випадків COVID-19 незначно зросла до 14 7 лютого з 12 днем раніше. Сім випадків були в Шанхаї, решта - в південно-східній провінції Гуандун.

Це стало першим випадком, коли в Китаї не було місцевих інфекцій з 16 грудня, що свідчить про те, що агресивні кроки, зроблені владою, дозволили зупинити поширення хвороби далі від основних кластерів в провінції Хебей.

Загальна кількість випадків COVID-19 в материковому Китаї становить 89 706 осіб, а число загиблих не змінилося - 4636 осіб.

РБК-Україна писало, що влада Китаю надали експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавіруса.

Нагадаємо, експерти ВООЗ приїхали в Ухань три тижні тому. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай з-за виявлення антитіл до COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Китай Коронавірус
NEWS
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом
DAILY
Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця