Китай не повідомив про нові випадки зараження COVID-19 вперше майже за два місяці

Китай не повідомив про нові випадки зараження COVID-19 на материковій частині країни вперше за майже два місяці. Це свідчить про те, що Китаю вдалося викорінити останню хвилю хвороби.

Загальна кількість випадків COVID-19 незначно зросла до 14 7 лютого з 12 днем раніше. Сім випадків були в Шанхаї, решта - в південно-східній провінції Гуандун.

Це стало першим випадком, коли в Китаї не було місцевих інфекцій з 16 грудня, що свідчить про те, що агресивні кроки, зроблені владою, дозволили зупинити поширення хвороби далі від основних кластерів в провінції Хебей.

Загальна кількість випадків COVID-19 в материковому Китаї становить 89 706 осіб, а число загиблих не змінилося - 4636 осіб.