Китай приховував дані по коронавірусу заради накопичення ліків, - АР

Китай майже весь січень приховував дані про небезпеку коронавірусу від Всесвітньої організації охорони здоров'я, водночас збільшивши імпорт ліків та засобів захисту. Про це повідомляє АР.

Як повідомляється, Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало доповідь, в якій стверджують, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу і дані, наскільки він заразний, щоб запастися ліками й засобами захисту, при цьому скоротивши вивезення медичних товарів. Крім того, влада КНР намагалися приховати це, заперечуючи наявність експортних обмежень, заплутуючи і затримуючи надання своїх торгових даних.

Як зазначається, за даними американської розвідки, зміни в імпорті та експорті Китаю вийшли за межі норми з імовірністю 95%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація американського президента Дональда Трампа наказала спецслужбам встановити, чи був факт приховування пандемії коронавірусу Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. До цього Трамп пообіцяв Китаю серйозні наслідки за приховування фактів про коронавірус.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа наказала спецслужбам встановити, чи був факт приховування пандемії коронавірусу Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.