Китай приховав реальні масштаби пандемії коронавірусу, - розвідка США

Влада Китаю приховала справжню кількість заражених і померлих в країні внаслідок спалаху коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, таку інформацію надало в секретному звіті Білому дому американське розвідувальне агентство.

Повідомляється, що публічна звітність Китаю щодо заражень і смертей навмисно занижена. У доповіді американської розвідки йдеться, що статистика Китаю є підробленою.

Видання відзначає, що в більшості країн зі значно меншою кількістю населення випадків зараження і смертей від коронавірусу в рази більше, ніж у Китаї, звідки почався спалах COVID.

Крім Китаю, низка західних політиків неодноразово звинувачували у спотворенні статистики заражень коронавірусом Росію, Іран, Індонезію і особливо Північну Корею, яка досі не повідомила про жоден випадок інфікування.

Кілька днів тому держсекретар США Майк Помпео загострив свою критику щодо Китаю. За словами Помпео, правляча Комуністична партія КНР приховує інформацію, необхідну для запобігання нових заражень.

Раніше Помпео заявляв, що Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про коронавірус.

Станом на 1 квітня у Штатах кількість заражених коронавірусом наблизилося до 200 тис. осіб. Зазначимо, що про першу тисячу заражених в США повідомлялося всього 5 днів назад.