Китай може самостійно продовжити вивчення походження коронавірусу, - ВООЗ

Китайські вчені можуть самостійно провести додаткові дослідження за походженням коронавірусу. Раніше їх визначили фахівці ВООЗ, які відвідали на початку року Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана.
За його словами, на початку 2021 року Китай відвідала міжнародна комісія, яка підготувала доповідь. У ньому, зокрема, позначені подальші дослідження за походженням коронавірусу.
"Ці дослідження проводяться, китайські колеги можуть самостійно провести їх", - зазначив Райан.
Він додав, що ці дослідження вимагають більш вузької спеціалізації і вони проводяться.
Нагадаємо, раніше ВООЗ створила нову групу експертів, яка працюватиме над з'ясуванням Походження коронавірусу.