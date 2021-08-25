RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай може самостійно продовжити вивчення походження коронавірусу, - ВООЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Китайські вчені можуть самостійно провести додаткові дослідження за походженням коронавірусу. Раніше їх визначили фахівці ВООЗ, які відвідали на початку року Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана.

За його словами, на початку 2021 року Китай відвідала міжнародна комісія, яка підготувала доповідь. У ньому, зокрема, позначені подальші дослідження за походженням коронавірусу.

"Ці дослідження проводяться, китайські колеги можуть самостійно провести їх", - зазначив Райан.

Він додав, що ці дослідження вимагають більш вузької спеціалізації і вони проводяться.

Нагадаємо, раніше ВООЗ створила нову групу експертів, яка працюватиме над з'ясуванням Походження коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКитайКоронавірус