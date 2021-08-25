Китай може самостійно продовжити вивчення походження коронавірусу, - ВООЗ

Китайські вчені можуть самостійно провести додаткові дослідження за походженням коронавірусу. Раніше їх визначили фахівці ВООЗ, які відвідали на початку року Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана .

За його словами, на початку 2021 року Китай відвідала міжнародна комісія, яка підготувала доповідь. У ньому, зокрема, позначені подальші дослідження за походженням коронавірусу.

"Ці дослідження проводяться, китайські колеги можуть самостійно провести їх", - зазначив Райан.

Він додав, що ці дослідження вимагають більш вузької спеціалізації і вони проводяться.