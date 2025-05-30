Китай "расстреливает" облака: урожай пшеницы спасают с помощью искусственных дождей

По данным Китайского метеорологического управления, на прошлой неделе над зерновым поясом страны прошли долгожданные дожди, что позволило властям скоординировать операции для искусственного усиления осадков.

В частности, в регионах Внутренняя Монголия, Шэньси и Шаньси проводят наземные и воздушные мероприятия - засевают облака химическими соединениями с помощью снарядов, самолетов и дронов. Такие технологии позволяют вызвать дождь или снег и уменьшить риск града. Китай заявляет, что имеет крупнейшую в мире программу по модификации погоды и в последние годы активно инвестирует в нее из-за растущих рисков для продовольственной безопасности на фоне изменения климата.

По информации агентства "Синьхуа", в этом году количество наземных операций по вызову дождя выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это позволило увеличить объем осадков почти на треть. Всего за неделю удалось получить около 500 миллионов кубометров дополнительных осадков, сообщили в метеоагентстве, не уточняя, как именно рассчитывали эту цифру.

Кроме указанных регионов, операции также проводят в провинциях Нинся и Ганьсу.

"Технологии модификации погоды - важная составляющая построения метеорологической сверхдержавы", - отметил директор Центра модификации погоды Ли Цзимин.