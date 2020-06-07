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Китай намагається сповільнити розробку вакцини від COVID-19 на Заході, - сенатор США

Новини » Коронавірус     07.06.2020 - 15:24
Китай намагається сповільнити розробку вакцини від COVID-19 на Заході, - сенатор США
Фото: пробірка з написом "коронавірус" (УНІАН)

Американський сенатор посилається на докази, отримані розвідкою США

Американський сенатор-республіканець Рік Скотт заявляє, що має докази того, що Китай намагається "уповільнити або саботувати" розробку вакцини проти COVID-19 на Заході. За його словами, такі докази отримала розвідка США.

Про це повідомляє ВВС.

За словами сенатора, такі дії КНР продиктовані тим, що ця країна "хоче домінувати над рештою світу". Він додав, що докази таких дій Китаю отримала розвідка, проте подробиці Скотт не повідомив.

"Ми повинні зробити цю вакцину. На жаль, у нас є докази того, що комуністичний Китай намагається влаштувати саботаж або сповільнити (розробку вакцини Заходом, - ред.)", - сказав він.

Крім того, Скотт висловив думку, що, якщо Китай зможе першим створити ліки від коронавірусу, то не стане ділитися ними з іншими країнами.

Додамо, цей сенатор входить до складу комітетів американського Сенату з питань збройних сил і національної безпеки США.

Нагадаємо, в кінці травня Китай закликав США припинити витрачати час на політичні аспекти пандемії коронавируса і працювати з КНР для боротьби з нею.

Як писало РБК-Україна, в МЗС КНР вважають, що Китай і США наближаються до межі нової Холодної війни, від якої в кінцевому підсумку "програють всі".

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайВакцинаКоронавірус
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