Китай проводит морские учения со стрельбами у границ Тайваня

Китай проводит учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море к северу от Тайваня, в то время как США и их союзники проводят учения в западной части Тихого океана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Управление безопасности на море Китая выпустило предупреждение о запрете плавания у города Тайчжоу в провинции Чжэцзян в связи с тем, что в этом районе проводятся боевые стрельбы с военных кораблей.
Учения, в которых задействованы китайские эсминцы и авиация, проходят недалеко от островов Дачен, которые Тайвань контролировал до 1955 года, пока они не были захвачены китайскими войсками.
Учения Китая в Восточно-Китайском море совпадают с четырехсторонними военно-морскими учениями в Филиппинском море, которые начались в пятницу с участием США, Японии, Канады и Франции.
Китай проводит серию военных учений
Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, в частности речь идет о совместных полетах бомбардировщиков и общих военно-морских учениях.
Также ранее Российская Федерация и Китай договорились о совместных военных учениях. Ожидается, что они пройдут уже в текущем году.
Кроме того, в ходе учений китайский военный корабль Luyanh III устроил провокацию в Тайваньском проливе. Судно едва не столкнулось с американским эсминцем Chung-Hoon.
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