Китай протестує проти нової доповіді розвідки США про походження COVID-19

Китай протестує проти нової доповіді американської розвідки про походження коронавірусу. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ КНР Ван І в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму бесіди, опубліковану на сайті МЗС Китаю .

Крім того, міністр вважає, що розслідування походження вірусу - "політичний тягар", залишений минулої американської адміністрацією.

"Китай знову закликає американську сторону припинити політизувати питання про походження коронавірусу, перестати чинити тиск на ВООЗ", - сказано в заяві китайського МЗС.

Ван і заявив, що США нібито підривають міжнародне наукове співробітництво і спільну боротьбу країн світу з коронавірусом.

Нагадаємо, що розвідка США підготувала доповідь про походження коронавірусу для Байдена. У ній йдеться, що поки немає єдиної думки з цього питання, але дещо вдалося з'ясувати.

Раніше повідомлялося, що Китай вирішив перекинути провину на США і заявив про витік коронавірусу з американської лабораторії.