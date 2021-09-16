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300 спартанців: Китай закликає всіх виробників електромобілів об'єднуватися

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Четвер 16 вересня 2021 10:20
300 спартанців: Китай закликає всіх виробників електромобілів об'єднуватися Випуск електромобілів в Китаї (Фото: autonews.com)
Автор: Константин Широкун

Китай має намір сприяти консолідації трьох сотень китайських виробників електромобілів. Такий захід має підвищити ефективність їх роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AutoNews.

В останні роки Китай активно просуває екологічно чисті автомобілі, і в даний час в Піднебесній налічується близько 300 виробників електромобілів. За словами міністра промисловості та інформаційних технологій Сяо Яцина, це занадто багато.

"Компанії в основному невеликі й розрізнені", - сказав міністр в бесіді зі ЗМІ на початку цього тижня. - Роль ринку повинна бути повністю використана, і ми заохочуємо зусилля по злиттю і реструктуризації в секторі електромобілів для подальшого підвищення концентрації".

Уряд Китаю розробляє заходи з контролю над надлишковими виробничими потужностями при направленні ресурсів в ключові виробничі центри. Крім того, уряд може встановити мінімальний коефіцієнт використання виробничих потужностей для галузі, і провінції, які не відповідають цим вимогам, не зможуть затверджувати нові проекти до тих пір, поки не з'являться надлишкові виробничі потужності.

Уряд Китаю надав субсидії приблизно на 33 мільярди юанів (5,1 мільярда доларів), щоб спонукати споживачів купувати екологічно чисті автомобілі протягом п'яти років. Багато провінційних властей також запропонували щедрі податкові пільги та інші стимули, щоб спонукати виробників електромобілів до створення підприємств. На хвилі державної підтримки й з'явилося безліч дрібних виробників електрокарів. Але більшість з них не витримує конкуренції та банкрутує в перший рік існування.

Крім заохочення консолідації компаній з виробництва електромобілів, Міністерство намагається розв'язувати проблему триваючої нестачі напівпровідників і нещодавно оштрафувало трьох постачальників автомобільних мікросхем на китайський ринок за завищення цін.

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz припиняє розробку нових гібридів. Замість цього компанія зосередиться на більш простих і економічних електромобілях.

Також ми писали, що Чехія має намір боротися із забороною продажів автомобілів з ДВС. Країна підтримає впровадження інфраструктури, необхідної для електромобілів, але не субсидуватиме виробництво електромобілів.

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