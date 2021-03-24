Китай призупинив прийом російських вантажів через коронавірус на продукції

Митні органи Китаю припинили приймання імпортних декларацій від трьох російських підприємств на тиждень. Прийом зупинено через коронавірус, виявлений на упаковуванні продуктів водного промислу.

Коронавірус виявили на упаковуванні кількох партій заморожених кети і минтая з Росії.

"Митні органи по всій країні призупиняють на один тиждень прийом імпортних митних декларацій від трьох російських виробників продуктів водного промислу, включаючи "Камчатморепродукт", ТОВ ВКФ "Південно-Курильський рибокомбінат" і ВАТ "Южморрибфлот", - йдеться в повідомленні відомства

Китай вводить обмеження на приймання вантажів не тільки на продовольство Так, у березні РЖД не менше двох разів обмежували навантаження лісових вантажів, вугілля і добрив в Китай через прикордонний перехід Забайкальськ-Маньчжурія через відмову в прийомі поїздів з боку КНР. Обмеження пов'язані зі строгими нормами санітарної обробки.