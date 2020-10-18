ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Китай прийняв закон про біозахист для запобігання інфекційних захворювань

Пекін , Неділя 18 жовтня 2020 10:13
Китай прийняв закон про біозахист для запобігання інфекційних захворювань
Фото: прапор Китаю (twitter.com/cnasdc)
Автор: Максим Зайченко

Вищий законодавчий орган Китаю прийняв новий закон про біозахист, спрямований на профілактику і боротьбу з інфекційними захворюваннями. Закон створить системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки.

Про це пише агентство Reuters.

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників проголосував за ухвалення закону в суботу, і він набуде чинності 15 квітня 2021 року.

Закон створить системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки, включаючи моніторинг ризиків і раннє попередження, розслідування та оцінку ризиків, а також обмін інформацією.

"Він також буде мати положення для запобігання і реагування на конкретні ризики біобезпеки, включаючи основні інфекційні захворювання, епідемії та раптові спалахи, а також біотехнологічні дослідження, розробки", - йдеться в повідомленні.

У травні влада Китаю оголосила, що мають намір прискорити прийняття закону про біозахист до кінця року після глобального спалаху коронавірусу, яка вперше була виявлена в китайському місті Ухань.

Нагадаємо, у вересні частинки коронавірусу в КНР виявили на упаковувані замороженого кальмара, імпортованого з Росії.

Також повідомлялося, що коронавірус може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі КитайКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся