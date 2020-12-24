Китай припиняє авіасполучення з Британією через новий штам коронавірусу

Уряд Китаю прийняв рішення припинити пряме авіасполучення з Великобританією на невизначений час. Причиною такого явища є побоювання щодо нового штаму коронавірусу.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ КНР Ван Венбин, передає Reuters.

"Після довгих роздумів Китай вирішив наслідувати приклад інших країн і припинити польоти у Великобританію і назад", - заявив він.

За словами представника зовнішньополітичного відомства, Китай буде уважно стежити за подіями і динамічно коригувати заходи контролю в залежності від ситуації.

В цей час між континентальним Китаєм і Великобританією виконується вісім рейсів. British Airways виконує два рейси на тиждень з Лондона в Шанхай.

Нагадаємо, 14 грудня глава МОЗу Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніший, ніж інші види вірусу.

У зв'язку з поширенням нового типу вірусу понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразний, ніж інші.