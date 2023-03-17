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Китай не будет поставлять оружие РФ, потому что не хочет работать с идиотами, - советник Залужного

Фото: советник Залужного считает, что Китай не будет поставлять оружие РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китай не будет поставлять оружие России, потому что "не хочет присоединяться к идиотам".

Об этом заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что Китай видит любую ошибку российского диктатора Владимира Путина.

"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку Путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок", - отметил Райс.

Напомним, что по данным Politico, китайские компании отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, которое может быть использовано в военных целях.

Ранее в Белом доме заявили, что Китай все еще думает о возможности предоставления РФ оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.

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