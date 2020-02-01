Китай попросив у Євросоюзу допомоги в боротьбі з коронавірусом

Китай попросив у Європейського союзу допомоги з поставками медикаментів для боротьби з коронавірусом нового типу. Про це повідомляє DW.

Голова Держради КНР Лі Кецян звернувся з проханням про надання "термінової допомоги" до голови Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн під час телефонної розмови, пише китайська газета Global Times. За її інформацією, прохання адресована одночасно всім країнам, що входять до складу ЄС.

Відзначимо, що в китайському МЗС різко розкритикували введення в США режиму надзвичайної ситуації через коронавіруса.

"Це безумовно не демонстрація добрих намірів", - заявила представниця відомства.

За її словами, які наводить агентство dpa, США подають поганий приклад" інших країн".

Нагадаємо, у Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавіруса 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Вірус продовжує поширюватися за межі країни. Через день після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Спалах раніше невідомого типу коронавіруса сталася наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.