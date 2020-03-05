Китай допоможе постраждалим від коронавірусу країнам

Китай готовий надати активну допомогу країнам, що постраждали в результаті спалаху коронавірусу. Про це заявив заступник глави МЗС КНР Ма Чжаосюй, передають китайські ЗМІ.

Також він зазначив, що Китай буде нарощувати співробітництво з іншими державами в галузі медицини та фармацевтики, в тому числі для створення ефективної вакцини проти коронавірусу.

"Ми готові надати всю можливу допомогу країнам, де через поширення пневмонії склалася складна ситуація", - повідомив він на прес-конференції.

Нагадаємо, у Китаї число кількість жертв коронавірусу перевищила 3 тисячі осіб, найбільше померли в провінції Хубей.

РБК-Україна писало, що в середу ввечері прем'єр-міністр Джузеппе Конте і міністр освіти Люсія Аззоліна оголосили на спільній телевізійної прес-конференції, що всі школи та університети по всій Італії будуть закриті до 15 березня.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано один випадок зараження коронавірусом. Ще четверо людей у лікарні в Чернівецькій області з підозрою на вірус.