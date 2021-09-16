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Китай повністю вакцинував від COVID більше 1 млрд людей

Автор: Тіберій Юрик

У Китаї вже більше 1 млрд людей пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, це становить близько 70% всього населення країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

станом на 15 вересня жителям країни зробили в цілому 2,16 млрд щеплень, а кількість повністю вакцинованих - 1,01 млрд осіб.

За даними агентства, більше 97% дорослого населення Пекіна пройшли повну вакцинацію від COVID-19, в Тяньцзіні 80% жителів старше 12 років, а в Шанхаї і провінції Чжецзян цей показник наближається до 80%.

Відзначається, що 10 місяців тому Китай схвалив для екстреного застосування першу вакцину від коронавірусу д

За даними видання, за темпами вакцинації Китай обійшов ЄС та США.

Нагадаємо, що у Китаї вакцина від коронавірусу Sinopharm отримала дозвіл для екстреного застосування щодо дітей у віці від 3 до 17 років.

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КитайКоронавірусВакцинація