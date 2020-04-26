Китай побоюється спалаху коронавірусу через Росію

У Китайській Народній Республіці побоюються нового спалаху COVID-19, оскільки вони зафіксували 5 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією на кордоні з Російською Федерацією. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, у Китаї лабораторно підтверджено 11 нових випадків інфікування коронавірусом, також не було зафіксовано жодної нової смерті в суботу. Крім того, в Національній комісії з охорони здоров'я заявили, що до нових випадків захворювання належати п'ять імпортних та шість місцевих випадків. Про останні, крім одного, повідомлялося в провінції Хейлунцзянь, на крайньому північному сході Китаю, на російському кордоні.

У Китаї зростає занепокоєння відносно випадків, які потрапляють в країну з Росії, оскільки більша частина країни повертаються до норми.

Як зазначається, всього в країні захворіло коронавірусом 82 827 осіб, з яких 77 394 пацієнтів одужали та ще 4632 людей померло.

Нагадаємо, в США за добу число нових випадків коронавірусу COVID-19 досягла 36 188 і 1995 людей померли.

Крім того, станом на ранок 25 квітня у світі було зафіксовано більше 2,8 млн випадків коронавірусу. У світі зафіксовані 201 502 летальних випадки, пов'язаних із захворюванням коронавірусом.