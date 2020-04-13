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Китай обмежив публікацію досліджень про походження COVID-19

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 15:18
Китай обмежив публікацію досліджень про походження COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Дослідження не можуть бути опубліковані, поки їх не схвалить науково-технічний відділ Моз Китаю

Уряд Китаю наклав суворі обмеження на публікацію досліджень про походження коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, підвищену увагу керівництва Китаю до роботи фахівців виглядає, як спроба взяти під контроль поширення інформації про походження пандемії COVID-19.

Починаючи з кінця січня, китайські дослідники опублікували ряд матеріалів по вивченню коронавіруса в кількох впливових іноземних виданнях. Деякі з них підняли питання про можливу відповідальність китайських властей за спалах хвороби і викликали суперечки в соціальних мережах. Схоже, що тепер уряд КНР вирішило взяти подібні публікації під свій жорсткий контроль.

Відповідно до директиви, дослідження не можуть бути опубліковані, поки їх не схвалить науково-технічний відділ Міністерства охорони здоров'я, а також робоча група при Держраді Китаю. Тільки після цього вони можуть бути спрямовані в наукові журнали.

Нагадаємо, уряд Китаю санкціонувала проведення клінічних випробувань інактивованої вакцини від коронавірусу нового виду. Ця вакцина стане другий в Китаї і третьою у світі, яка перейшла в стадію клінічних випробувань.

Крім того, на сьогодні у світі зареєстровано 1 млн 853 тис. 183 випадку інфікування коронавірусом.

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