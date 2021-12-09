RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай схвалив свій перший препарат від коронавірусу на основі антитіл

Автор: Марія Кучерявець

Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалило перший в країні комбінований терапевтичний препарат від коронавірусу. Ліки були виготовлені на основі нейтралізуючих антитіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними клінічних випробувань, комбінована терапія може знизити ризик госпіталізації та смерті у пацієнтів із групи високого ризику приблизно на 80%.

Зазначено, що моноклональні антитіла - це тип білка, який прикріплюється до шипового білка коронавірусу, зменшуючи його здатність проникати у клітини організму.

Так, лікування включає комбінацію двох препаратів, що вводяться за допомогою ін'єкцій, і може використовуватися для лікування певних випадків, які можуть прогресувати за ступенем тяжкості.

За інформацією видання, ліки спільно розробили Університет Цинхуа, Третій народний шпиталь Шеньчженя та компанія Brii Biosciences.

Як зазначають місцеві ЗМІ, минулого місяця лікування цим препаратом застосовувалося до пацієнтів, інфікованих коронавірусом під час місцевих спалахів.

Нагадаємо, нещодавно у Британії схвалили застосування ліків від коронавірусу Sotrovimab. Цей препарат знижує ризик госпіталізацій та смерті внаслідок хвороби на 79%.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКоронавірус