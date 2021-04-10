Китай схвалив клінічні випробування нової COVID-вакцини

Влада Китаю дозволила випробовувати на людях третю вакцину виробництва національної фармацевтичної компанії Sinopharm. Технічні характеристики препарату відрізняються від попередніх.
"Вакцина проти коронавірусу отримала дозвіл на клінічні випробування від Національного управління медичних продуктів", - говорить повідомлення.
Зазначено, що технічні характеристики препарату відрізняються від попередніх.
Підкреслюється, що дві інші вакцини були інактивованими (з "вбитим" вірусом). Нова ж є рекомбінантною, або, по-іншому, векторною.
"Живий вірус і інші потенційно інфекційні матеріали не беруть участь у всьому процесі виготовлення (нової вакцини, - ред.)", - пояснили в компанії.
Нагадаємо, документація, подана компаніями ВООЗ, свідчить, що китайські вакцини проти коронавірусу розробки Sinopharm і Sinovac є ефективними.
Як писало РБК-Україна, в Україну 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac.
Так, у Туреччині було заявлено про ефективність у 83,5% цієї вакцини.