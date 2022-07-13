Китай звинуватив США у вторгненні в свої територіальні води: що сталося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Китаю .

"Дії американських військових серйозно порушили суверенітет і безпеку Китаю, серйозно підірвали мир і стабільність в Південно-Китайському морі, серйозно порушили міжнародне право і норми міжнародних відносин", - йдеться в повідомленні.

За словами представника південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Тянь Цзюньлі, морські і повітряні сили НВАК супроводжували корабель і відстежували його переміщення, поки він не покинув цей район.

Цзюньлі додав, що дислоковані в околицях островів китайські війська завжди знаходяться в стані підвищеної бойової готовності і "рішуче захищають національний суверенітет і безпеку, мир і стабільність в Південно-Китайському морі".