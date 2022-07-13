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Китай звинуватив США у вторгненні в свої територіальні води: що сталося

Фото: американський ракетний есмінець вторгся в територіальні води Китаю (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Руслан Гаращенко

Американський ракетний есмінець Benford 13 липня незаконно увійшов в територіальні води Китаю біля архіпелагу Сиша, не отримавши дозволу китайського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Китаю.

"Дії американських військових серйозно порушили суверенітет і безпеку Китаю, серйозно підірвали мир і стабільність в Південно-Китайському морі, серйозно порушили міжнародне право і норми міжнародних відносин", - йдеться в повідомленні.

За словами представника південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Тянь Цзюньлі, морські і повітряні сили НВАК супроводжували корабель і відстежували його переміщення, поки він не покинув цей район.

Цзюньлі додав, що дислоковані в околицях островів китайські війська завжди знаходяться в стані підвищеної бойової готовності і "рішуче захищають національний суверенітет і безпеку, мир і стабільність в Південно-Китайському морі".

Нагадаємо, минулого місяця міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін почне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

Пізніше стало відомо, що у Китаї дозволили проведення "невійськових" спецоперацій.

США у свою чергу готові застосувати силу для захисту Тайваню. Президент Джо Байден заявив, США підтримують інші країни, щоб гарантувати, що Китай не зможе вторгнутися на Тайвань.

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