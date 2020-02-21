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Китай назвав терміни ліквідації коронавірусу в країні

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 09:37
Китай назвав терміни ліквідації коронавірусу в країні
Іллюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Пекін пообіцяв ліквідувати епідемію коронавірусу в Китаї в березні

Територія Китаю за винятком провінції Хубей буде звільнена від коронавірусу до кінця лютого. Про це заявив посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей на зустрічі з першим віце-спікером Держдуми РФ Іваном Мельниковим, передають росЗМІ.

За його словами, смертність від коронавірусу в регіоні, що є центром поширення захворювання, становить 2%, а по всій країні - 0,55%.

"В інших регіонах, за винятком Хубея, ми зможемо здобути перемогу над вірусом протягом цього місяця, а в центрі епідемії - протягом наступного місяця ми ліквідуємо цю епідемію", - сказав посол.

РБК-Україна писало, що адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

Зазначимо, що головний виконавчий директор ВООЗ Сумия Сваминатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. Також китайські вчені розробили портативний пристрій, який може швидко діагностувати захворювання коронавірусом.

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