Китай назвав терміни ліквідації коронавірусу в країні

Пекін пообіцяв ліквідувати епідемію коронавірусу в Китаї в березні
Територія Китаю за винятком провінції Хубей буде звільнена від коронавірусу до кінця лютого. Про це заявив посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей на зустрічі з першим віце-спікером Держдуми РФ Іваном Мельниковим, передають росЗМІ.
За його словами, смертність від коронавірусу в регіоні, що є центром поширення захворювання, становить 2%, а по всій країні - 0,55%.
"В інших регіонах, за винятком Хубея, ми зможемо здобути перемогу над вірусом протягом цього місяця, а в центрі епідемії - протягом наступного місяця ми ліквідуємо цю епідемію", - сказав посол.
РБК-Україна писало, що адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.
Зазначимо, що головний виконавчий директор ВООЗ Сумия Сваминатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. Також китайські вчені розробили портативний пристрій, який може швидко діагностувати захворювання коронавірусом.