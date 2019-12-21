ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай назвав ряд пунктів оборонного бюджету США втручанням у внутрішні справи

Новини » Політика     21.12.2019 - 20:37
Китай назвав ряд пунктів оборонного бюджету США втручанням у внутрішні справи
Ілюстративне фото (GettyImages)

Мова йде про постачання озброєнь острова Тайвань, підтримку протестувальників у Гонконзі, а також згадці уйгурського питання

Комітет з міжнародних відносин Всекитайських зборів народних представників назвав втручанням у внутрішні справи Китаю деякі пункти прийнятого в США військового бюджету на 2020 рік. Про це повідомляє агентство Хіпһиа.

Мова йде про постачання озброєнь острова Тайвань, підтримку протестувальників у Гонконзі, а також згадці уйгурського питання у військовому бюджеті США. Зазначено, що зміст документа, щодо Тайваню, серйозно порушує принцип "одного Китаю" і трьох спільних комюніке Китаю і США, завдає значної шкоди відносинам Пекіна і Вашингтона, а також загрожує миру і стабільності в Тайванській протоці.

Представник комітету з міжнародних відносин ВЗНП Ю Вэньцзэ заявив, що "деякі пункти є необґрунтованими і упередженими і явно втручаються у внутрішні справи Китаю".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, у якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів.

У цілому оборонний бюджет США становить 738 млрд доларів - це більше попереднього на 3,1% більше. Так, Пентагон отримає 635 млрд доларів. На продовження військових операцій в Афганістані, Сирії, Ємені та протидію терористів в інших країнах виділяється 71,5 млрд доларів.

Уряд Німеччини незадоволений санкціями США проти "Північного потоку-2" Адміністрація Трампа заблокувала надання швидкої допомоги Україні, - WP
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся