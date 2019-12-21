Китай назвав ряд пунктів оборонного бюджету США втручанням у внутрішні справи

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Мова йде про постачання озброєнь острова Тайвань, підтримку протестувальників у Гонконзі, а також згадці уйгурського питання

Комітет з міжнародних відносин Всекитайських зборів народних представників назвав втручанням у внутрішні справи Китаю деякі пункти прийнятого в США військового бюджету на 2020 рік. Про це повідомляє агентство Хіпһиа.

Мова йде про постачання озброєнь острова Тайвань, підтримку протестувальників у Гонконзі, а також згадці уйгурського питання у військовому бюджеті США. Зазначено, що зміст документа, щодо Тайваню, серйозно порушує принцип "одного Китаю" і трьох спільних комюніке Китаю і США, завдає значної шкоди відносинам Пекіна і Вашингтона, а також загрожує миру і стабільності в Тайванській протоці.

Представник комітету з міжнародних відносин ВЗНП Ю Вэньцзэ заявив, що "деякі пункти є необґрунтованими і упередженими і явно втручаються у внутрішні справи Китаю".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, у якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів.

У цілому оборонний бюджет США становить 738 млрд доларів - це більше попереднього на 3,1% більше. Так, Пентагон отримає 635 млрд доларів. На продовження військових операцій в Афганістані, Сирії, Ємені та протидію терористів в інших країнах виділяється 71,5 млрд доларів.