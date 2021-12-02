Китай розпочав розробку вакцини проти штаму "Омікрон"

Китай розпочав дослідження й розробку вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон". За попередніми даними, новий варіант має більш високу здатність до поширення, ніж "Дельта".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центральне телебачення Китаю.
За словами голови центру науково-технічного розвитку комітету Чжен Чжунвея, сьогодні країна розпочала розробку препарату проти "Омікрону", аби бути готовою застосувати його у разі потреби.
Також Чжунвей відзначив, що сьогодні про новий штам наразі мало що відомо, однак він є більш заразним, ніж варіант "Дельта".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна через штам коронавірусу "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн.
Тим часом новий варіант захворювання став найпоширенішим у ПАР.
Зокрема, гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав причину появи нових штамів коронавірусу.