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Китай розпочав розробку вакцини проти штаму "Омікрон"

Автор: Сергій Пишкін

Китай розпочав дослідження й розробку вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон". За попередніми даними, новий варіант має більш високу здатність до поширення, ніж "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

За словами голови центру науково-технічного розвитку комітету Чжен Чжунвея, сьогодні країна розпочала розробку препарату проти "Омікрону", аби бути готовою застосувати його у разі потреби.

Також Чжунвей відзначив, що сьогодні про новий штам наразі мало що відомо, однак він є більш заразним, ніж варіант "Дельта".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна через штам коронавірусу "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн.

Тим часом новий варіант захворювання став найпоширенішим у ПАР.

Зокрема, гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав причину появи нових штамів коронавірусу.

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КитайКоронавірусВакцинація