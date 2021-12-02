Китай розпочав розробку вакцини проти штаму "Омікрон"

За словами голови центру науково-технічного розвитку комітету Чжен Чжунвея, сьогодні країна розпочала розробку препарату проти "Омікрону", аби бути готовою застосувати його у разі потреби.

Також Чжунвей відзначив, що сьогодні про новий штам наразі мало що відомо, однак він є більш заразним, ніж варіант "Дельта".