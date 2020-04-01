Китай почав публікувати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Китаї стурбовані появою нових випадків хвороби

У Китаї вирішили ізолювати на два тижні всіх, хто контактував або міг контактувати з людьми, хворими коронавірусом і почали публікувати дані про безсимптомних носіїв COVID-19. Про це повідомляє Reuters.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю нарахувала 1541 випадок можливого безсимптомного носійства вірусу SARS-CoV-2.

У Китаї стурбовані появою нових випадків хвороби на території Китаю і вважають, що люди можуть не мати ознак коронавірусної інфекції, але при цьому заражати інших. Тому їх вирішили ізолювати.

Нагадаємо, у китайському місті Ухань, який став епіцентром пандемії коронавірусу, зареєстрували перший завізний випадок захворювання COVID-19.

У той же час, в китайській провінції Хубей, яка була епіцентром коронавіруса COVID-19, служба цивільної авіації Китаю почала відновлювати авіасполучення. Відновили авіарейси в усі населені пункти провінції, крім Уханя.

Додамо, за 31 березня в Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу і не виявили нових заражених.