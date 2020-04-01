ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай почав публікувати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 11:09
Китай почав публікувати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Китаї стурбовані появою нових випадків хвороби

У Китаї вирішили ізолювати на два тижні всіх, хто контактував або міг контактувати з людьми, хворими коронавірусом і почали публікувати дані про безсимптомних носіїв COVID-19. Про це повідомляє Reuters.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю нарахувала 1541 випадок можливого безсимптомного носійства вірусу SARS-CoV-2.

У Китаї стурбовані появою нових випадків хвороби на території Китаю і вважають, що люди можуть не мати ознак коронавірусної інфекції, але при цьому заражати інших. Тому їх вирішили ізолювати.

Нагадаємо, у китайському місті Ухань, який став епіцентром пандемії коронавірусу, зареєстрували перший завізний випадок захворювання COVID-19.

У той же час, в китайській провінції Хубей, яка була епіцентром коронавіруса COVID-19, служба цивільної авіації Китаю почала відновлювати авіасполучення. Відновили авіарейси в усі населені пункти провінції, крім Уханя.

Додамо, за 31 березня в Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу і не виявили нових заражених.

Генсек ООН заявив про найважчу кризу за 75 років через коронавірус У МОЗ назвали причину смерті більшості паціентів з коронавірусом в Україні
Новини України КитайКоронавірусCOVID-19
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся