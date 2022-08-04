Китай розпочав масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню

Зазначено, що в цей період морським судам і літакам не можна заходити до акваторії та повітряного простору районів, де проходять навчання.

ЗМІ повідомляють, що вперше в рамках навчань Пекін застосує гіперзвукову ракету DF-17 "вбивця авіаносців" та далекобійну артилерію.

Повідомляється, щі ці шість зон, де проходять навчання, оточують острів та іноді перетинаються з територіальними водами Тайваню, а деякі навіть дуже близькі до ключових портів острова.

При цьому Міністерство оборони Тайваню заявило, що його збройні сили стежать за тим, що відбувається.

"Ми не прагнемо ескалації, але ми не відступимо, коли справа доходить до нашої безпеки та суверенітету", - заявили у відомстві.

Тим часом китайські державні ЗМІ повідомляють, що Пекін провів далекі артилерійські навчання з бойового обстрілу в Тайванській протоці, зазначаючи, що "очікуваних результатів було досягнуто".

"Східне командування Народно-визвольної армії Китаю (НОАК) проводило дальні стрільби в Тайванській протоці в четвер близько 13:00 і завдало точних ударів по конкретних цілях. Очікуваних результатів було досягнуто", - пише державна мовна компанія CGTN.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай у навчаннях навколо Тайваню залучить ракети, здатні нести термоядерний заряд.

Додамо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань попри погрози Китаю.

Після цього у Китаї погрожували США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після початку візиту.

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