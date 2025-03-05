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Китай может отправить войска на оккупированные территории Украины, - ЦНС

Среда 05 марта 2025 10:19
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Китай может отправить войска на оккупированные территории Украины, - ЦНС Иллюстративное фото: Китай может отправить войска на оккупированные территории Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Китай, вероятно, может вести переговоры с Российской Федерацией относительно своего участия в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра национального сопротивления, Китай может вести переговоры с РФ о возможности получения боевого опыта на оккупированных территориях Украины.

В частности, Китай желает получить боевой опыт на примере того, как это делает Северная Корея.

По информации источников ЦНС китайские посланцы неоднократно были замечены на временно оккупированной территории. Китай и РФ продолжают вести совместную работу по углублению сотрудничества.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Китай официально декларирует нейтральную позицию по войне в Украине, призывая к диалогу и мирному урегулированию конфликта. В то же время Пекин избегает осуждения России и не присоединяется к санкциям Запада. Ранее он предлагал свои "мирные инициативы", которые не получили значительной поддержки среди западных стран.

В то же время Запад обвиняет Китай в фактической поддержке России, в частности через экономическое сотрудничество, которое помогает Москве обходить санкции. Кроме того, существуют подозрения, что Пекин поставляет товары двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.

После инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ против Украины. В Пекине ответили, что продолжат содействовать переговорам и готовы поддерживать связь с другими сторонами.

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