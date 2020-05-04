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Китай на межі загострення відносин зі світом через COVID-19, - закрита урядова доповідь

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 18:38
Китай на межі загострення відносин зі світом через COVID-19, - закрита урядова доповідь
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Глобальні антикитайські настрої очолюють США

Китай стикається з хвилею ворожості, що росте на тлі спалаху коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що таку інформацію підтверджує внутрішня закрита доповідь китайської розвідки уряду, яка порівнює загрозу з відношенням до Китаю після придушення протестів на площі Тяньаньмень в 1989 році.

За інформацією Міністерства державної безпеки, яке представило документ, глобальні антикитайські настрої досягли самого високого показника після інциденту з вбивством протестувальників 29 років тому.

Наголошується, що ці настрої очолюють США, і Китай повинен бути готовий до можливого збройного протистояння з ними.

Нагадаємо, що уряд Китаю навмисно приховував або знищував докази спалаху коронавірусу в країні до офіційного визнання 20 січня. Згідно з доповіддю, китайський уряд блокував всі новини про коронавірус, лікарів змушували мовчати, а також знищували докази в лабораторіях і не надавали зразки міжнародним вченим.

Нагадаємо, адміністрація американського президента Дональда Трампа наказала спецслужбам встановити, чи був факт приховування пандемії коронавірусу Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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