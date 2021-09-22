Китай допускає виникнення нового осередку COVID-19

Держкомітет охорони здоров'я КНР заявив про можливий новий епіцентр зараження СOVID-19 всередині країни. Ним може стати китайська провінція Хейлунцзян, місто Харбін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sina.
Так, за минулу добу в даному регіоні було зафіксовано три нових випадки зараження коронавірусом внутрішнього походження.
Вказано, що місцева влада на тиждень закрила дитячі садки і середні школи, кінотеатри, спортивні зали, почала кампанію масового тестування населення, аби уникнути поширення інфекції.
Наразі мешканцям рекомендовано уникати поїздок на громадському транспорті, по можливості не виходити з дому.
Крім того, низка районів Харбіна оголошена зоною "середнього ризику зараження".