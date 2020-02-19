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Китай депортує трьох американських журналістів за статтю про коронавірус

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Репортерам WSJ наказано покинути Китай протягом 5 днів

Китай наказав трьом репортерам американського ділового видання Wall Street Journal покинути країну через нібито расистський заголовок у статті про коронавірус. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято після публікації у WSJ статті під заголовком "Китай - справжня хвора людина Азії". У Міністерстві закордонних справ Китаю назвали заголовок "сенсаційним" і "расово дискримінаційним".

"Таким чином, Китай вирішив, що з сьогоднішнього дня (з 19 лютого) прес-карти трьох репортерів Wall Street Journal у Пекіні будуть анульовані", - заявив представник китайського МЗС Гэнг Шуанг.

Наголошується, що ці три журналісти працюють у розділі новин Wall Street Journal, який не пов'язаний з редакційним розділом та розділом думок. Репортерам видання наказано покинути Китай протягом 5 днів.

У статті, написаній професором коледжу Барда Уолтером Расселом Мідом, була розкритикована перша реакція китайського уряду на новий спалах коронавірусу - місцевий уряд Уханя називався "таємним і корисливим", при цьому загальнонаціональні зусилля Китаю були визнані неефективними.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що китайська влада з самого спочатку недостатньо швидко повідомляла про нові випадки коронавірусу. Свої недоліки та упущення на початку спалаху визнали і в самому Китаї.

Як повідомляло РБК-Україна, центральна комісія Комуністичної партії Китаю почала розслідування фактів можливого ігнорування владою Хубея початку епідемії коронавірусу.

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